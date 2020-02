Provenzano in visita nel messinese – M5S: “Governo conferma attenzione per il sud”

Provenzano in visita nel messinese – M5S: “Governo conferma attenzione per il sud”

“L’attenzione che il Governo sta ponendo nei confronti del Sud e del Mezzogiorno passa da un continuo confronto con il territorio, le amministrazioni locali e i cittadini”.

Così Francesco D’Uva e Antonella Papiro, PortaVoce del M5S, a margine della visita del Ministro per il Sud e per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano nei comuni di Milazzo e Piraino, nel messinese.

“Le misure che il Governo sta attuando per incentivare lavoro e sviluppo in Sicilia, e in particolare nella provincia di Messina, sono tante. Con Resto al Sud e Cresci al Sud creiamo le basi per gli investimenti e, al contempo, cerchiamo di arginare il fenomeno della fuga dei giovani dalle regioni meridionali. ù

Con i bonus fiscali e i crediti di imposta spingiamo piccole e medie imprese ad assumere con più facilità , contribuendo alla lotta al precariato. Il decollo definitivo delle ZES porterà un potenziale di investimento enorme. Il tutto unito alla battaglia già vinta dell’istituzione della XVI Autorità di Sistema dello Stretto.

Questo Governo tiene alta l’attenzione sui nostri territori, come testimonia anche la presenza odierna del Ministro Provenzano, che abbiamo salutato con soddisfazione”.