Prove Cronoscalata, miglior tempo di Cassibba, incidente per Caruso

Si è conclusa oggi la sessione di prove ufficiali della 26ª Cronoscalata Giarre – Montesalice – Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud e per il Campionato Siciliano. Sul tracciato di 6,4 km, con 473 m di dislivello e pendenza media del 7,31%, si sono sfidati 156 piloti in due manches.

Il miglior tempo assoluto è stato firmato da Samuele Cassibba (Nova Proto) in 3’27”51. “Sono molto soddisfatto della prova,” ha dichiarato il ragusano al termine del turno. A soli 0”64 di ritardo si è piazzato Luigi Fazzino su Osella PA 2000 (3’28”15), mentre Michele Puglisi, pilota di casa, ha chiuso terzo in 3’32”96 su Osella PA 21. Completano la top ten Agostino Bonforte Pellegrino, Antonino Salamone, Orazio Maccarrone, Francesco Ferragina, Concetto Maria La Spina, Darren Camilleri e Giacomo Ferrazzano.

Nel corso della seconda manche Franco Caruso – vincitore delle ultime due edizioni – è uscito di strada in curva, interrompendo anticipatamente la salita. Il pilota non ha riportato danni fisici, ma la sua presenza alla gara di domani resta in forse, in attesa di verifiche tecniche sulla vettura.

Nella classe Bicilindriche si è imposto Angelo Mercuri su Fiat 500 (4’27”47), seguito da Mirko Paletta e Francesco Fichera. Tra le Auto Storiche primo Antonio Piazza (Lucchini SP 90), poi Gaetano Palumbo e Dario Sagone Messana.

La competizione partirà domani, domenica 6 luglio alle 8:30, da via San Paolo a Macchia di Giarre, con arrivo in via Monsignor Fichera a Milo. L’evento, organizzato da Automobile Club Acireale e ASD Scuderia Giarre Corse, è patrocinato da Regione Siciliana, Città Metropolitana di Catania e dai Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina. Sarà trasmesso in streaming su YouTube (Naxos Proracing) e in TV su Etna Channel (canale 199), con maxi schermi alle postazioni di partenza e arrivo.

