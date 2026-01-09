Protocollo tra Questura, Papardo e Rete Oncologica Regionale

È stato sottoscritto a Messina un protocollo d’intesa nell’ambito del progetto “Prevenzione e Sicurezza”, iniziativa rivolta agli operatori della Polizia di Stato impegnati nei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’accordo è stato firmato dal Questore Annino Gargano insieme all’Azienda Ospedaliera Papardo e alla Rete Oncologica Regionale, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione sanitaria dedicate al personale in servizio.

La firma è avvenuta alla presenza del Primo Dirigente della Polizia di Stato Silvia Macauda, responsabile dell’Ufficio Provinciale Sanitario della Questura di Messina, del professor Vincenzo Adamo, presidente della Fondazione Siciliana per l’Oncologia, della direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo Catena Di Blasi e della funzionaria Rosi Mangano. Il programma prevede azioni mirate a tutela della salute degli operatori di polizia e dei loro familiari, con particolare attenzione alla diffusione della prevenzione oncologica.

L’intesa introduce percorsi di screening dedicati a donne e uomini della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo e nella provincia di Messina. Le attività sono pensate per favorire controlli periodici e check-up specifici, tenendo conto delle condizioni lavorative del personale, spesso caratterizzate da turnazioni prolungate e da una limitata possibilità di monitorare con continuità il proprio stato di salute.

Nella stessa giornata, presso la Caserma Calipari, alla presenza del Prefetto Cosima Di Stani e del Questore Gargano, sono stati inaugurati i nuovi locali del Poliambulatorio dell’Ufficio Sanitario Provinciale, destinati al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

