E’ stato firmato giorno 5 febbraio nella sede legale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina il Protocollo d’intesa tra ASP Messina, Federfarma Messina, ADF e Federfarma Servizi per la divulgazione degli screening oncologici; alla firma erano presenti Il Dr. Paolo LA PAGLIA, nella qualitĂ di Direttore Generale dell’ASP di Messina, Il Dott. Giovanni CRIMI, nella qualitĂ di Presidente della Federfarma Messina, Il Dott. Carmelo RICCOBONO, Delegato Regionale ADF, Il Dott. Fabrizio POIDOMANI, Delegato Regionale Federfarma Servizi; l’accordo prevede la partecipazione delle farmacie convenzionate ai programmi di screening oncologici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di adesione della popolazione target ricompresa nel Piano Regionale di Prevenzione.

“L’importante sinergia permetterĂ – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – di incrementare il numero di aderenti agli screening nei gruppi di popolazione target e una migliore esecuzione degli screening per la prevenzione del cancro della mammella, del cancro della cervice uterina e del cancro del colon retto; gli utenti che rientrano nella fascia di etĂ indicata per lo screening del colon-retto verranno invitati personalmente con una lettera a ritirare il materiale per effettuare il campionamento presso le Farmacie presenti su tutto il territorio provinciale, che promuoveranno l’adesione da parte delle persone che si recano in Farmacia dove avverrĂ la consegna dello stesso kit; ringrazio la dott.ssa Rosaria Cuffari del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina e i dottori Crimi, Riccobono e Poidomani per avere permesso di raggiungere la stipula dell’importante collaborazione”.

Per lo Screening del tumore della cervice uterina le Farmacie promuoveranno ed illustreranno alle donne di etĂ compresa tra i 25 ed i 64 anni il programma di screening fornendo il materiale informativo prodotto e fornito dall’ASP Messina ed indicando anche i recapiti telefonici a cui rivolgersi per fissare o modificare la data dell’appuntamento per poter effettuare il pap test o lo HPV-DNA test.

Per lo Screening del tumore della Mammella le Farmacie si impegnano a promuovere ed illustrare alle donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni il programma di screening fornendo il materiale informativo ed indicando anche i recapiti telefonici a cui rivolgersi per fissare o modificare la data dell’appuntamento per effettuare la mammografia.

L’Accordo ha la durata di tre anni e potrĂ essere rivisto dopo un anno alla luce dei risultati ottenuti e/o di nuovi accordi regionali.