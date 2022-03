Protezione Civile di Brolo – Ucraina, raccolta di beni di prima necessità

I volontari della Protezione Civile di Brolo, coordinati dal Presidente dell’associazione Tindaro Pintabona, in collaborazione con il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Brolo, Dott. Bruno Lorenzo Castrovinci, hanno organizzato, nella giornata di ieri, 18 marzo 2022, presso i plessi scolastici di Brolo e Ficarra, una raccolta di beni di prima necessità da inviare alla stremata popolazione Ucraina. Un aiuto concreto e tangibile per dimostrare solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Gli studenti e le loro famiglie hanno risposto all’iniziativa in maniera straordinaria.

Dimostrando ancora una volta grande cuore e grande sensibilità . Tanti i beni di prima necessità raccolti, oltre 50 pacchi, che in settimana verranno inviati, tramite i canali della protezione civile, in Polonia e da lì successivamente, verranno smistati nelle località dell’Ucraina. Unitamente a questi verranno inviati anche i numerosi farmaci raccolti nelle scorse settimane. Grazie, in particolare, alla disponibilità e generosità ricevuta dalla farmacia Ferri di Brolo.