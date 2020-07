Protesta lavoratori dello spettacolo, flash mob a Catania

Ersilia Saverino: “Sostenere i lavoratori con ammortizzatori sociali ad hoc”.

Lo stato di agitazione permanente nel settore artistico della provincia etnea è drammatico e bisogna far sentire forte e compatta la voce dell’intero mondo dello spettacolo tra i più colpiti da questa emergenza dettata dal Coronavirus.

Nel solo capoluogo etneo parliamo di tantissimi professionisti che hanno dei diritti e non solo dei doveri. Per queste ragioni ho deciso stamattina di prendere parte al Flash Mob, organizzato dalle associazioni di categoria in piazza Università .

Sia come Presidente dell’Assemblea Provinciale di Catania del Pd che come attrice chiedo al Governo Nazionale e Regionale di attivare tutte quelle politiche necessarie per rianimare un settore culturale che rischia di non riprendersi più.

Occorre in questo momento sostenere i lavoratori con ammortizzatori sociali ad hoc. È una categoria che ha bisogno di maggiori tutele e riconoscimenti. Sin dal primo momento del mio insediamento ho ribadito che la cultura è un motore di sviluppo economico ma soprattutto di cittadinanza che vuol dire conoscenza, pensiero critico, convivenza delle diversità .

Questo traguardo però si può raggiungere solo se la questione viene affrontata quotidianamente, mettendo in campo attività di promozione e diffusione di buone pratiche e utilizzando tutti gli strumenti e le normative disponibili. Solo così l’arte, in tutte le sue forme, compreso il teatro, potrà tornare ad essere strumento forte e straordinario di incontro tra civiltà diverse.