Prossime elezioni a Gioiosa Marea, “Gioiosa in Movimento” c’è

La prematura e drammatica scomparsa del Sindaco Ignazio Spanò ha posto anticipatamente fine al mandato amministrativo scaturito dalle elezioni dell’11/06/2017 ed alla prima tornata elettorale utile dovrà procedersi al rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Nel 2017 l’amministrazione guidata dal Sindaco Ignazio Spanò ha ottenuto un vastissimo consenso elettorale dai cittadini gioiosani e nel breve arco di tempo in cui è rimasta in carica ha lavorato con grande determinazione e dedizione, raggiungendo obiettivi e risultati importantissimi per la Comunità Gioiosana, malgrado le innumerevoli difficoltà e carenze di risorse che affliggono gli enti locali, aggravate nell’ultimo anno dalla pandemia COVID 19.

Ad inizio anno si è insediato il Commissario Straordinario che sostituirà , sino alle prossime elezioni, il Sindaco e la Giunta e nei prossimi giorni sarà nostra premura rassegnare ai cittadini il resoconto dettagliato degli obiettivi raggiunti e dell’attività svolta dall’Amministrazione Spanò.

Il gruppo politico Gioiosa in Movimento rivendica con forza i risultati raggiunti ed è fermamente determinato a proseguire il progetto politico e programmatico che lo ha visto unito attorno ad Ignazio Spanò.

In questi anni il gruppo ha dimostrato grande coesione e maturità politica, restando integro e compatto sino alla fine, come mai accaduto a Gioiosa da quando esiste l’elezione diretta del sindaco.

Il gruppo politico Gioiosa in Movimento, aperto al confronto con tutti quanti vorranno condividerne gli obiettivi e pronto a raccogliere e condividere ogni idea, suggerimento e proposta per il bene del paese, intende proseguire ed estendere il progetto politico attorno al quale si è formato, sia per dare concreta attuazione agli obbiettivi programmatici raggiunti, sia per perseguirne di ulteriori ed in tale prospettiva sarà presente nella prossima competizione elettorale con un proprio candidato sindaco che verrà ufficializzato a breve.

Gli Assessori, i Consiglieri Comunali i Sostenitori di Gioiosa in Movimento