Proseguono le ricerche di Gregorio Todaro, 83enne scomparso

Prosegue a Messina la mobilitazione per la ricerca di Gregorio Todaro, 83 anni, scomparso dalla mattinata di ieri dopo essersi allontanato dalla propria abitazione nel quartiere Rione Taormina. L’uomo, uscito per una delle abituali passeggiate quotidiane, non ha fatto rientro a casa, facendo scattare l’allarme tra i familiari.

A segnalare la scomparsa è stato il fratello, preoccupato per il protrarsi dell’assenza. I familiari hanno riferito che l’anziano è affetto da diverse patologie e presenta disturbi della memoria, circostanze che rendono particolarmente complessa la situazione e hanno determinato l’immediata attivazione delle ricerche.

Dalla mattinata di ieri sono in corso operazioni coordinate che vedono impegnata la Protezione Civile, con il supporto delle forze dell’ordine. Le attività si sono concentrate in diverse aree della città, con particolare attenzione alle zone ritenute compatibili con i consueti spostamenti dell’uomo. Nella giornata di ieri è stato perlustrato anche il tratto di spiaggia compreso tra la Zona Falcata e la stazione della metropolitana di Contesse.

Le squadre hanno inoltre effettuato controlli lungo la Strada Statale 114 e in numerose arterie cittadine, tra cui via Marco Polo, via Acireale, via G. Franza, via Don Blasco fino all’area del cavalcavia, proseguendo poi per via La Farina e via San Ranieri fino alla zona della Marina Militare. Le verifiche svolte non hanno tuttavia fornito elementi utili al ritrovamento.

Nel frattempo la famiglia ha formalizzato una denuncia di scomparsa presso i Carabinieri. Parallelamente sono stati diffusi appelli attraverso i social network, con l’obiettivo di raccogliere eventuali segnalazioni. Chiunque disponga di informazioni o abbia notato movimenti riconducibili all’anziano è invitato a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine.

