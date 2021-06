Proseguono i controlli anti-Covid a Messina, diverse le sanzioni e disposta la chiusura di due attività

Continuano, in città e in provincia, i servizi interforze anti-Covid volti al contrasto delle violazioni alla normativa vigente. In particolare, le Forze di Polizia hanno vigilato affinchè fosse garantito il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza ed evitato ogni tipo di assembramento.

I controlli sono stati potenziati nelle zone della “movida”, dove è maggiore il rischio di affollamenti.

Nel mese di giugno, sono state 5213 le persone controllate, delle quali 24 sanzionate; 224 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, dei quali 2 sottoposti a chiusura ed uno sanzionato per la presenza accertata di un numero superiore a 4 persone per tavolo.

Ulteriori controlli verranno effettuati nei prossimi giorni da parte di tutte le Forze dell’Ordine sull’intero territorio provinciale, al fine di garantire il rispetto dei limiti orari, del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine.