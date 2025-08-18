Proposto Tanasi come nuovo Garante dei detenuti in Sicilia

Il Codacons, insieme all’Associazione Utenti della Giustizia, all’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi (Assourt) e al gruppo Avvocati in Europa, ha rivolto un appello al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sollecitando la nomina del nuovo Garante regionale dei detenuti. Le organizzazioni propongono come candidato Francesco Tanasi, giurista siciliano e attuale Segretario Nazionale del Codacons.

Le associazioni firmatarie segnalano la necessità di una figura indipendente e competente, capace di affrontare le criticità del sistema carcerario. “Da troppi anni la Regione ha nominato garanti che non hanno fornito risposte adeguate”, affermano in una nota congiunta. Secondo i promotori dell’iniziativa, il ruolo del Garante non può ridursi a un incarico simbolico, ma richiede esperienza e autonomia.

Nel corso della sua carriera, Tanasi ha presentato numerosi esposti relativi a sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie e violazioni dei diritti umani all’interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione alla realtà siciliana. Il suo operato ha incluso segnalazioni alle procure, campagne pubbliche e sollecitazioni alle istituzioni per ottenere interventi tempestivi.

“Non servono nomine di facciata – si legge nel comunicato – ma figure in grado di vigilare, intervenire e denunciare, senza cedere a pressioni esterne”. Le organizzazioni concludono sottolineando l’importanza di garantire ai detenuti il rispetto delle norme e della dignità, in conformità agli standard nazionali e internazionali.

👁 Articolo letto 1.407 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.