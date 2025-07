Proposte di Codacons e AIDMA per facilitare l’accesso ai servizi ASP

A Catania il Codacons e l’Associazione Articolo 32-97 AIDMA hanno rivolto all’Azienda Sanitaria Provinciale una serie di suggerimenti per attenuare i disagi connessi al recente trasferimento dell’Ufficio Anagrafe Assistiti. Entrambe le realtà hanno raccolto numerose segnalazioni da parte di cittadini e medici di base, che hanno evidenziato problemi di accessibilità: la nuova sede, ubicata in una zona periferica e priva di collegamenti metropolitani, risulta difficilmente raggiungibile, soprattutto per gli utenti più fragili.

Pur riconoscendo la necessità di ottimizzare gli spazi e razionalizzare i servizi, le due associazioni propongono misure immediate: l’istituzione di una casella di posta elettronica dedicata, attraverso cui i medici di medicina generale possano inviare la documentazione richiesta per il cambio del medico o le istanze di esenzione ticket.

«Siamo certi che l’ASP saprà valutare con attenzione queste proposte, nate dall’ascolto diretto del territorio – dichiara l’avvocato Lorena Natascia Grasso, presidente provinciale del Codacons –. Offriamo la nostra piena disponibilità a collaborare per agevolare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini più vulnerabili, nel rispetto delle esigenze organizzative e delle risorse disponibili».

Codacons e Articolo 32-97 AIDMA confermano la volontà di mantenere un dialogo aperto con l’ASP, auspicando un confronto costruttivo finalizzato al miglioramento dell’efficienza dei servizi sanitari e alla tutela dei diritti di tutti gli assistiti.

