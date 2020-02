Tutto pronto per il carnevale stefanese 2020

Tutto pronto per il carnevale stefanese 2020

L’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Alessandro Amoroso, dopo aver incontrato le associazioni ed una delegazione di giovani stefanesi, insieme al consigliere comunale Nina Mingari hanno preparato il cartellone carnascialesco 2020.

Anche quest’anno come da tradizione per la Città della Ceramica, la faranno da padroni i gruppi mascherati che sfileranno numerosissimi per le vie del centro storico.

Coinvolti anche gli istituti scolastici della cittadina tirrenica ovvero l’Istituto Comprensivo con le classi della scuola dell’infanzia Primaria e Media e le classi della Scuola Media dell’Artistico.

Sabato 22 febbraio dalle ore 19.00 in poi invece sarà la volta dei giovani e degli adulti con una mega festa in piazza e per le vie del centro, con musica coriandoli e deejay set itinerante e tanto divertimento ancora.

Domenica 23 Febbraio la tradizionale sfilata di maschere con partenza da Piazza Matteotti alle ore 15:30 con gran finale a Piazza Matrice con musica deejay e premiazione finale di tutti i gruppi mascherati. La festa, poi, continuerà fino a Martedi per poi concludersi con il carnevalone di Sabato 29 Febbraio. Tra le associazioni coinvolte vi è, come sempre, il più antico sodalizio di Santo Stefano la Società Operaia che aprirà le danze (per esclusiva solo i Soci) Sabato 15 Febbraio fino a sabato 29 febbraio.