Progetto ospitalità diffusa dei Nebrodi – In arrivo oltre 7 milioni di euro

Finanziato, per un totale di 7,6 mln di euro, il progetto di ospitalità diffusa dei Nebrodi – Recupero del patrimonio edilizio dismesso da destinare a servizi integrati (Botteghe Nebrodi), che coinvolge 7 comuni dell’area nebroidea con capofila Capri Leone.

Il progetto, che sarà realizzato con fondi a valere sull’Azione 4_ASSE 10 del POC Sicilia 2014/2020, prevede l’allestimento di una reception in ciascuno dei Comuni aderenti: Capri Leone, Longi, San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Mirto, Ucria e San Marco d’Alunzio. Posizionata in immobili di pregio all’interno del centro storico, servirà ad indirizzare i turisti, mettere in mostra i prodotti tipici del territorio e facilitare l’ospitalità nelle diverse dimore utilizzate per far soggiornare i visitatori. Sarà inoltre avviata un’importante azione di marketing territoriale per la valorizzazione di tutti i Comuni interessati dal progetto.

“Grande soddisfazione per questa notizia che arriva alla vigilia di Natale – commenta l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso – e mi gratifica dell’impegno profuso per la realizzazione di una rete fra i Comuni dei Nebrodi. Si tratta di un progetto che seguo dal 2009, fin dall’inizio, con costanza e passione, e che anche il Governo Musumeci ha scelto di sostenere. Credo fortemente nella sinergia che può e deve svilupparsi fra i Centri del nostro bellissimo territorio e questo progetto rappresenta l’occasione giusta per attuare una concreta strategia di sviluppo condiviso.”