Progetto di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria per studenti stranieri

La Polizia di Stato ha organizzato un progetto chiamato “TRAIN…TO BE COOL” per insegnare ai giovani studenti stranieri dell’Istituto di istruzione per adulti “Nelson Mandela” di Palermo, l’educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria. Il progetto, svolto in due giornate, ha coinvolto circa 90 studenti e si è svolto in un incontro serale per permettere la partecipazione degli studenti-lavoratori.

Durante l’attività , gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno utilizzato slide e filmati per evidenziare i pericoli e le insidie dell’ambiente ferroviario, spiegando le infrastrutture delle stazioni e come comportarsi per non causare pericolo per sé e per gli altri. Inoltre, gli agenti hanno fornito informazioni pratiche sui numeri di emergenza e le modalità telematiche per contattare le forze dell’ordine in caso di necessità .

Gli incontri hanno avuto un notevole successo tra il corpo docente e gli studenti stessi, nonostante le difficoltà linguistiche di alcuni studenti. Gli studenti hanno potuto apprendere le regole fondamentali per la salvaguardia della propria e altrui incolumità .