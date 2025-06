Procura e Polizia, nasce il laboratorio contro i documenti digitali falsi

A Palermo Procura della Repubblica e Polizia Municipale avviano un’alleanza per arginare la proliferazione di documenti falsi in formato digitale, favorita dall’app governativa Io. In un incontro formativo promosso da Anvu e ospitato nella sede palermitana di Hikvision, gli agenti hanno ricevuto istruzioni per distinguere certificati autentici da contraffatti.

All’iniziativa hanno partecipato il comandante della Polizia Municipale, Angelo Colucciello, il sostituto procuratore Carmela Romano, gli assessori regionale e comunale ai Trasporti e al Turismo, rispettivamente Alessandro Aricò e Alessandro Anello, il presidente regionale di Anvu Giovanni Battista D’Amico e i vertici di Hikvision, Nino Pumilia e Piero Marsala. Dal confronto è emerso che la fabbricazione dei falsi non avviene in Sicilia, ma la loro diffusione interessa in particolare soggetti con precedenti penali e cittadini stranieri, spesso protagonisti nei controlli d’identità.

«Il falso documentale è diventato rilevante da quando i documenti sono in formato digitale sull’app Io», ha spiegato Colucciello, ricordando l’attivazione di un Gabinetto di Polizia Scientifica in via Ugo La Malfa 72, dotato di personale formato per individuare contraffazioni grazie a specifici ologrammi e ombreggiature riservate. «Vogliamo prevenire eventuali falle nell’amministrazione che rilascia i titoli, ad esempio in presenza di documenti esteri, e disponiamo degli strumenti necessari per le verifiche».

L’assessore Aricò ha illustrato l’intenzione di stipulare accordi regionali per controllare la validità dei libretti di circolazione e delle revisioni tramite l’app Io, sottolineando il ruolo coordinatore delle Motorizzazioni civili siciliane. L’assessore Anello ha evidenziato l’importanza di rafforzare le procedure di identificazione dei turisti stranieri con l’aumento dell’afflusso in città.

👁 Articolo letto 111 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.