Processo Ruby ter: Silvio Berlusconi assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari

Il Tribunale di Milano ha assolto Silvio Berlusconi e tutti gli altri 28 imputati del processo Ruby ter, con la formula “perché il fatto non sussiste”. La sentenza è giunta dopo oltre sei anni di processo, segnando la fine di un tormentato capitolo del caso giudiziario nato dai verbali dettati da Karima El Mahroug, al tempo appena maggiorenne, che aveva accusato l’allora premier Silvio Berlusconi di avances sessuali durante le “cene eleganti di Arcore”.

Le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza sono state cancellate per Berlusconi, per cui la Procura aveva chiesto sei anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca, e per gran parte degli imputati, tra cui l’avvocato Luca Giuliante e Luca Risso, ex compagno della El Mahroug, imputato per riciclaggio. Prescritte, invece, solo poche imputazioni, tra cui una calunnia e le presunte false testimonianze.

Sul verdetto potrebbe avere pesato un’ordinanza già emessa dai giudici nel novembre 2021 con cui sono stati dichiarati “inutilizzabili” i verbali di almeno 18 giovani resi nei processi Ruby, perché, secondo il Tribunale, andavano già indagate dal marzo 2012 e sentite in aula con la garanzia dei testi assistiti da avvocati. Le giovani dunque “non potevano legittimamente rivestire l’ufficio pubblico di testimone”. Non essendoci più le false testimonianze, in sostanza, cade anche la connessa accusa di corruzione in atti giudiziari perché manca “l’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi”.

Il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia ha anticipato il cuore delle motivazioni della sentenza, che i giudici depositeranno tra 90 giorni, scrivendo che “non c’è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione”.

Mentre la Procura aveva chiesto condanne a pene in totale per circa 100 anni per 28 dei 29 imputati, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha definito l’assoluzione di Berlusconi come “un’ottima notizia”. Karima El Mahroug, commentando fuori l’aula bunker di San Vittore, ha detto: “È una bellissima notizia perché mi dà proprio una sensazione finalmente di giustizia e di liberazione. Potete immaginare, parlando empaticamente e umanamente, la sensazione che sto provando”.