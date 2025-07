Pro Loco di Gioiosa Marea inaugura seminario sul turismo sostenibile

L’8 luglio 2025, il Circolo Roma di Gioiosa Marea ha ospitato il primo Seminario di Studi “Le Pro Loco artefici del turismo sostenibile e di qualità”, organizzato dalla locale Pro Loco con l’obiettivo di costituire una rete collaborativa tra le associazioni Pro Loco aps delle aree limitrofe. L’evento, propedeutico ad ulteriori incontri previsti nei mesi seguenti, ha coinvolto rappresentanti delle Pro Loco territoriali e operatori della filiera turistica.

Il seminario ha visto la partecipazione del prof. Filippo Grasso, docente di Scienze del turismo, della cultura e d’impresa all’Università di Messina e riconosciuto esperto del settore, che ha illustrato “gli elementi chiave per promuovere un’offerta turistica sostenibile e di qualità”, evidenziando il valore della cooperazione tra comunità. Ha inoltre sottolineato che “la conservazione delle tradizioni locali costituisce un pilastro nella valorizzazione del patrimonio culturale” e che “le Pro Loco rappresentano un nodo strategico nel panorama turistico regionale”.

Le relazioni hanno analizzato le modalità per integrare promozione territoriale e tutela delle risorse culturali, puntando a incrementare la qualità dell’esperienza turistica e a rafforzare il senso di comunità. L’incontro ha fornito spunti operativi per le associazioni coinvolte, chiamate a tradurre i principi discussi in progetti concreti volti a potenziare l’offerta turistica in ottica sostenibile.

