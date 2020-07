Primo Premio Assoluto per “I colori del mondo” al Concorso Nazionale online – Artist’s Got Talent Summer 2020 –

La Corale dell’Istituto Comprensivo di Brolo “I COLORI DEL MONDO” la musica il ritmo e l’immaginazione creativa, primi classificati al Concorso Nazionale online – Artist’s Got Talent Summer 2020 -.

I ragazzi hanno partecipato con dei brani di grande effetto ed impatto audio/visivo, frutto di una ricerca corporea e vocale per la percezione della stretta unità di gesto e voce. Proposte dal parlato al canto per la scoperta della voce come mezzo di comunicazione e di espressione. L’educazione della voce nella pratica Orff-Schulwerk tra movimento, danza, uso di strumenti e oggetti vari.

Proprio 🎶UNA VOCE TRA LE MANI🎶. Il pubblico che ha espresso i voti tramite i like e la giuria hanno valutato positivamente le performance dei ragazzi.

Il Dirigente, il Maestro, le docenti, i ragazzi ed i genitori sono molto grati ma soprattutto orgogliosi dei traguardi raggiunti e determinati per una continua ricerca della perfezione!!!

Sempre attraverso la <Musica Ritmo ed Immaginazione Creativa>.