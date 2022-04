Primo posto per l’I.C. “Anna Rita Sidoti” al prestigioso concorso International Noise Awareness Day INAID Italia 2022

Primo posto per l’I.C. “Anna Rita Sidoti” al prestigioso concorso International Noise Awareness Day INAID Italia 2022

Il gruppo di lavoro INAD Italia dell’Associazione Italiana di Acustica, in occasione della 27 a edizione dell’International Noise Awareness Day (Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore), ha indetto un concorso, riservato agli allievi di tutte le scuole interessate del territorio italiano contribuendo attivamente alla produzione di materiale informativo e divulgativo.

Agli studenti è stato richiesto di produrre un elaborato grafico (disegno, pittura, fotografia, collage, grafica, computer art, fumetto, ecc…) relativo al loro mondo di suoni immaginati per “luoghi felici”. Il tema ha l’intento di stimolare l’attenzione degli studenti sui suoni che ritengono positivi e che vorrebbero ritrovare in un ambiente “confortevole e felice”.

L’Istituto Anna Rita Sidoti guidato dal Prof. Leon Zingales, che già da tempo pone attenzione alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile, per la seconda volta risulta premiato in questo concorso internazionale alzando ancora il tiro e portando a casa oltre il PRIMO POSTO anche le menzioni speciali per l’ORIGINALITÀ e COERENZA CON IL TEMA DEL BANDO DI CONCORSO. Gli alunni, sotto la guida delle docenti Mancuso Marzia Rita e Francesca Longo, hanno realizzato gli elaborati grafici partecipando a questa iniziativa proposta in occasione della “Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore (INAD-Italia)”, nell’ambito delle attività dell’ INTERNATIONAL NOISE AWARENESS DAY INAD Italia 2022 “I suoni immaginati”

La valutazione delle proposte è stata effettuata da due giurie: • Giuria tecnica, formata da esperti in acustica e controllo del rumore dell’Associazione Italiana di Acustica; • Giuria popolare, formata dai membri del Gruppo Facebook “NOISE AWARENESS DAY ITALIA” che hanno preso in considerazione la votazione su fb delle preferenza, tramite uno dei flag di preferenza (Like, Love,Wow,…).

Vincitore di INAD Italia 2022 “I suoni Immaginati”

1° PREMIO

I. C. “Anna Rita Sidoti” – Scuola Secondaria I grado (Gioiosa Marea) per l’elaborato grafico n° 4 dal titolo “Si alza il vento della pace e della libertà ” di Alessandra Vinci

MENZIONI SPECIALI per l’ORIGINALITÀ:

C. “Anna Rita Sidoti” – Scuola Secondaria I grado (Gioiosa Marea) per l’elaborato grafico n° 2  descritto come “le onde del mare che trasmettono una tranquillità e la capacità di scollegare la nostra mente dai problemi quotidiani”di Dima Giorgiana.

I. C. “Anna Rita Sidoti” – Scuola Secondaria I grado (Gioiosa Marea) per l’elaborato grafico n° 3  descritto come “…il suono di un fuoco intorno al quale passare piacevolmente del tempo di Tina La Galia

MENZIONI SPECIALI per la COERENZA CON IL TEMA DEL BANDO DI CONCORSO

I. C. “Anna Rita Sidoti” – Scuola Secondaria I grado (Gioiosa Marea) per l’elaborato grafico n° 12  descritto come “un ragazzo con le cuffie che ascolta la musica e ricorda luoghi felici” di Jonathan Cicirello