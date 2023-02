Primarie PD Sicilia: oltre 246 seggi per l’elezione del nuovo segretario nazionale

Il Partito Democratico ha messo in moto la macchina organizzativa per le primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale, che vedrà contrapposti Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Anche in Sicilia, dopo il voto dei circoli del weekend scorso, si svolgeranno le primarie il prossimo 26 febbraio, con la presenza di oltre 246 seggi, sparsi in tutto il territorio regionale.

La lista dei seggi è in costante aggiornamento e consultabile sul sito ufficiale www.trovaseggio.primariepd2023.it per individuare il seggio più vicino.

La partecipazione alle primarie non è riservata solo agli iscritti del Partito Democratico: infatti, anche i non iscritti potranno votare, versando la quota di 2 euro. Il voto online sarà limitato ai malati, ai disabili e ai residenti che si trovano in località lontane dai seggi.

Il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, sottolinea l’importanza delle primarie come esercizio di democrazia fondamentale e come “vera e propria festa per il Partito Democratico”. In questo senso, ringrazia la Commissione regionale per il congresso e tutti coloro che si stanno impegnando per garantire lo svolgimento delle primarie, dai volontari ai segretari delle Federazioni provinciali e dei circoli.

Per votare alle primarie è necessario presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale.

Le Federazioni provinciali della Sicilia contano un totale di 246 seggi per le primarie del Partito Democratico, suddivisi per provincia come segue: 34 ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 43 a Catania, 17 ad Enna, 33 a Messina, 46 a Palermo, 14 a Ragusa e 16 a Siracusa, 22 a Trapani.

