Primarie Pd in Sicilia: sfida Bonaccini-Schlein, si voterà in 34 seggi nel messinese

Il Partito Democratico si prepara alle primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale, che vedrà la sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. In Sicilia, sono oltre 240 i gazebo organizzati per il voto, tra cui i 34 seggi previsti nel messinese.

Nella provincia di Messina sono presenti oltre 200 volontari che domenica 26 saranno presenti nei gazebi per garantire a tutti i votanti la possibilità di scegliere il futuro leader del partito attraverso il voto popolare.

Il segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta sottolinea l’importanza dell’unione e della territorialità per la forza del Partito Democratico. La coesione è il punto di partenza per ricostruire il partito, rinnovando una proposta politica vicino agli amministratori e ai cittadini messinesi.

