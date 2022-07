Primaria fronte progressista Regione Sicilia, M5S sceglie la messinese Barbara Floridia

“E adesso si riparte dalla Sicilia, che non è solo la nostra regione, ma la ragione per cui abbiamo scelto di fare politica e che ci spinge a credere”.

E’ la senatrice messinese Barbara Floridia, attuale Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione, la candidata del MoVimento 5 Stelle per le primarie del fronte progressista, che individueranno il candidato della coalizione nella corsa alla presidenza della Regione Sicilia.

Barbara Floridia accoglie con grande emozione questa scelta e dichiara: “E adesso si riparte. Da noi. Dalla Sicilia. Ringrazio per la fiducia il nostro Presidente Giuseppe Conte e tutti i colleghi del MoVimento 5 Stelle della Sicilia che da anni, in Regione, sono stati al servizio dei cittadini, lavorando con passione”.

“Sono davvero onorata di rappresentare il M5S alle primarie in Sicilia per diversi motivi. Ma uno su tutti, voglio scriverlo: la Sicilia non è solo una regione, la mia regione, una bella regione. La Sicilia è la ‘ragione’. La ragione per cui abbiamo scelto di fare politica, la ragione che ci spinge a credere, la ragione per cui non molleremo mai. Grazie Giancarlo Cancelleri per tutto. Grazie Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri per esserci. Noi, insieme a tutti gli altri colleghi, possiamo fare l’impossibile”, conclude l’esponente pentastellato.

La Sottosegretaria Barbara Floridia il prossimo 23 luglio si confronterà alle primarie del fronte progressista con l’eurodeputata del PD, Caterina Chinnici e con il deputato regionale Claudio Fava (Cento passi e rappresentante dei movimenti civici di sinistra).