Prima serata del “Bimbo d’Oro” a Sant’Angelo di Brolo

Finalmente siamo giunti al tanto atteso giorno della prima serata del Bimbo d’oro – affermano gli organizzatori del Bimbo d’Oro 2023 – La manifestazione quest’anno festeggia il ventennale, infatti è stata ideata dal Mago Salvin nel 2003, da allora continua ad avere un ottima risonanza, partecipazione e seguito. Per l’edizione 2023, la prima serata si svolgerà a Sant’Angelo di Brolo presso la tensostruttura sita in via Vittorio Emanuele alle ore 21.00, nel corso della serata oltre i bravissimi bambini che si esibiranno, ci saranno diversi importanti ospiti tra cui Giada Maria Giordano, Davide Patti e naturalmente il Mago Salvin insieme alla sua storica collaboratrice Lidia Caranna. Il presentatore della serata sarà Saro Parisi. Lo staff Boom Boom sarà coadiuvato anche dalla presenza di Andrea Cipriano. Il service audio-luci è stato affidato a Sergio Vaccaro. Il service Video ad Ask di Carmelo Siragusano.

Giorno 13 gennaio, ci sposteremo tutti a Gliaca di Piraino presso il palacultura Don Pino Puglisi, sempre alle ore 21.00, durante questa magica seconda serata finalmente avremo la possibilità di conoscere ed apprezzare il nostro famigerato ospite d’onore nonché presidente di giuria Raffaele Paganini!

Il mago Salvin, da sempre presente nel sociale, ha voluto dedicare un momento speciale per premiare un ragazzo/a che si è distinto nella comunità , il nominativo sarà indicato da padre Antonio Mancuso e la borsa di studio del valore di 200 euro è stata offerta dal negozio di abbigliamento LS city di Lovercio Salvatore sita in Brolo. Altra ospite sarà la vincitrice della scorsa edizione Aurora Mannelli.

Ringraziamo un altro nostro consolidato partner, Green garden, per l’allestimento. Il primo premio, il viaggio a Mirabilandia per 2 persone è offerto da un nostro, ormai fedelissimo partner, Autocenter di Santino Arasi. Nel corso della manifestazione non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Il Direttore Artistico Mago Salvin ringrazia le amministrazioni di Sant’Angelo di Brolo nella persona del sindaco Franco Cortolillo e L’amministrazione di Piraino nella persona del sindaco Salvatore Cipriano. Non resta che essere presenti per godere di questa esperienza unica ad ingresso totalmente gratuito fino ad esaurimento posti, vi consigliamo, quindi ,di arrivare in tempo e godervi lo spettacolo targato BIMBO D’ORO 2023!