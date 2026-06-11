Prima la nascita di Maurizio, poi la laurea: doppia gioia al Policlinico

Al Policlinico di Messina una giovane madre ha vissuto, nel giro di poche ore, due momenti particolarmente significativi della propria vita. Dopo aver dato alla luce il figlio Maurizio, si è infatti laureata in Scienze Giuridiche collegandosi da remoto direttamente dalla stanza di degenza dell’ospedale.

Il bambino, nato con un peso di 3,160 chilogrammi, sarebbe dovuto venire al mondo intorno al 20 giugno. L’arrivo anticipato ha modificato i programmi della madre, che aveva previsto di conseguire il titolo accademico prima della nascita. La rapidità del recupero successivo al parto naturale le ha comunque consentito di sostenere la prova finale a meno di 48 ore dal parto.

Protagonista della vicenda è Diana Cariolo, 26 anni, che ha potuto completare il proprio percorso universitario senza lasciare il reparto ospedaliero. La discussione della tesi si è svolta attraverso un collegamento online predisposto dalla struttura sanitaria, che ha fornito il supporto necessario anche dal punto di vista organizzativo.

La neo-laureata ha raccontato di vivere ancora l’intensità delle emozioni accumulate in questi giorni. “Mi sento ancora un po’ frastornata per le tante emozioni vissute. Ringrazio l’ospedale per la sensibilità dimostrata e per avermi agevolato, anche sul piano logistico, per completare il mio percorso”, ha dichiarato.

Un messaggio di congratulazioni è arrivato anche dal Direttore Amministrativo, la dottoressa Elvira Amata, che ha espresso vicinanza alla famiglia. “Auguriamo alla mamma e al piccolo Maurizio un futuro felice e pieno di soddisfazioni. È una gioia sapere che il nostro ospedale è stato scenario di un momento doppiamente felice che, di certo, resterà impresso nella memoria di questa famiglia”, ha affermato.

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