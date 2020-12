Prevista zona rossa in tutta Italia per le festività natalizie e capodanno

Prevista per le 18 di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri in cui verranno decise le misure restrittive per Natale e Capodanno.

Dubbi ormai sembra essercene pochi, l’Italia tornerà ad essere interamente in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 3 gennaio, resta da chiarire cosa succederà il giorno della Befana.

Saranno quindi chiusi bar, ristoranti e negozi e sarà vietato uscire dalla propria abitazione salvo casi di comprovata necessità . Si parla di possibili deroghe per partecipare alla messa di Natale e per incontrare al massimo due congiunti stretti. Soltanto il 28,29 e 30 dicembre si dovrebbe tornare in zona gialla o forse arancione, lo scopo è quello di evitare affollamenti.

Annunciati maggiori controlli nei locali pubblici e nelle aree della movida, oltre a servizi anti assembramento in stazioni e aeroporti. Intensificate le pattuglie sulla rete stradale e autostradale.