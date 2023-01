Previsioni Meteo Sicilia: Instabilità ancora presente domenica 29 gennaio

La Sicilia è ancora interessata da una circolazione depressionaria che causa residua instabilità mattutina. Tuttavia, il miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per la giornata di domenica. Nello specifico, sul litorale tirrenico ci saranno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma queste dovrebbero cessare nel pomeriggio per riprendere in serata. Sul litorale ionico ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che dovrebbero cessare in serata con schiarite. Sul litorale meridionale ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Sull’Appennino ci saranno cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità e neve debole dal pomeriggio. Sulle zone interne ci saranno cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. I venti saranno deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Lo Zero termico sarà nell’intorno di 1400 metri. Il Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia saranno mossi.

La variabilità atmosferica sarà ancora protagonista al sud Italia con piogge a carattere diffuso ed intermittente che interesseranno la Sicilia e la Calabria, in un contesto in cui non mancheranno anche diverse pause asciutte e temporanee schiarite. Sulla Campania, invece, già a partire da sabato 28, sono previste condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità più compatta in corrispondenza dei principali contrafforti montuosi, ma non si ravvisano, tuttavia, fenomeni di rilievo. Tale scenario meteorologico, esente da fenomeni di pioggia, si protrarrà in Campania verosimilmente sino alla giornata di mercoledì, quando si assisterà all’ingresso di una nuova profonda area di bassa pressione, condizione favorevole ad un incremento della nuvolosità ed al ritorno di fenomeni di pioggia diffusa a tutto il sud Italia. Le temperature si manterrebbero ancora a tratti sotto la media con locali nevicate anche a quote basse.