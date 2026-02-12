Previsioni Meteo, piogge e neve nel WeekEnd di San Valentino

Un’intensa fase di maltempo è attesa sull’Italia in concomitanza con il fine settimana di San Valentino, a causa della formazione di un profondo ciclone extratropicale sul Mediterraneo centrale. Dopo il transito delle recenti perturbazioni atlantiche, una nuova irruzione di aria fredda dal Nord Atlantico favorirà la genesi di un vortice depressionario destinato a coinvolgere gran parte del territorio nazionale.

Secondo le indicazioni fornite da Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia, il peggioramento inizierà già nella serata di venerdì 13 febbraio, quando una perturbazione atlantica, associata a un fronte caldo e a un fronte freddo, porterà le prime precipitazioni sul Nordovest e sulla Sardegna, in successiva estensione alle regioni tirreniche del Centro-Nord. “Tale sistema frontale è collegato ad una più ampia depressione extratropicale, con minimo sotto i 980 hPa posizionato sul Nord della Francia. Durante la giornata di sabato 14 questo vasto ciclone attraverserà il territorio francese, per raggiungere il Mar di Corsica, e spostarsi nelle ore successive verso il Tirreno”, ha spiegato.

Nella giornata di sabato sono previste piogge diffuse al Nord e lungo il versante tirrenico fino alla Campania, con fenomeni più intermittenti sulle regioni adriatiche. Sull’Appennino centro-settentrionale torneranno le nevicate oltre i 1200-1400 metri. In serata il maltempo si concentrerà al Centro-Sud e in Sicilia, mentre al Nord sono attese schiarite.

Domenica 15 febbraio il minimo depressionario si porterà sul basso Tirreno, con residui rovesci al Sud, in particolare su Calabria, Sicilia, Puglia e Abruzzo. Attesi venti sostenuti di Maestrale e Tramontana e mareggiate lungo le coste tirreniche e delle isole maggiori. Gli accumuli pluviometrici potranno superare i 100 millimetri sul basso Tirreno. – Fonte Meteored Italia.

