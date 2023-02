Previsioni meteo per domenica 5 febbraio, bel tempo in vista per la Sicilia

La Sicilia sarà protagonista di una giornata di bel tempo il prossimo 5 febbraio. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo stabilità e sole ovunque. Sul litorale tirrenico ci saranno nubi sparse alternate a schiarite durante l’intera giornata, mentre su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli sereni o poco nuvolosi.

Sulle zone dell’Appennino ci sarà un aumento di nuvolosità a partire dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-orientali, in rotazione a settentrionali, mentre il mare sarà mosso o molto mosso. Le previsioni per i prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica sulla maggior parte delle regioni del sud ovest Italia, con giornate di cielo sereno o parzialmente nuvoloso.

La regione Calabria, invece, vedrà piogge diffuse nella giornata di sabato 4. Le temperature massime saranno relativamente miti e ci saranno residue gelate nelle vallate interne pre-appenniniche. La ventilazione sarà in progressivo indebolimento.