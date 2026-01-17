Previsioni meteo nel WeekEnd in Sicilia tra nubi, piogge e schiarite

Nel fine settimana la Sicilia sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con un graduale miglioramento nella giornata di sabato e un quadro più stabile nella prima parte di domenica, seppur con persistenti criticità su alcuni settori costieri.

Sabato la pressione atmosferica è prevista in aumento, favorendo schiarite soprattutto nelle ore serali dopo una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare. Sul litorale tirrenico e nelle aree interne sono attese nubi sparse alternate a momenti soleggiati per l’intero arco della giornata. Diversa la situazione lungo il versante ionico, dove i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, in attenuazione dalla sera. Sul litorale meridionale la mattinata sarà segnata da cieli molto nuvolosi e deboli precipitazioni, seguite da un progressivo diradamento delle nubi e dall’esaurimento dei fenomeni. Sui rilievi appenninici sono previste nubi irregolari con schiarite, mentre in serata potranno formarsi banchi di nebbia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-orientali, in rotazione verso est; lo zero termico si attesterà intorno ai 2.150 metri. Il Basso Tirreno sarà da poco mosso a mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia risulteranno mossi.

Domenica le pressioni medio-alte garantiranno condizioni più stabili e parzialmente soleggiate su gran parte della regione. Sul litorale tirrenico si alterneranno nubi e schiarite, mentre sul versante ionico persisterà una fase perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche temporaleschi.

Sul litorale meridionale è previsto un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con deboli piogge in serata. Le aree appenniniche e le zone interne registreranno cieli prevalentemente molto nuvolosi o coperti, con limitate aperture pomeridiane e assenza di fenomeni rilevanti. I venti saranno moderati dai quadranti sud-orientali, in rotazione a orientali; lo zero termico salirà intorno ai 2.200 metri. Mari generalmente mossi. – Fonte 3Bmeteo.

