Previsioni meteo: Domenica di rasserenamenti dopo piogge mattutine residue

La domenica porterà un cambiamento del tempo in Italia, con la circolazione depressionaria che si allontana, dando spazio all’ingresso di aria secca e rasserenamenti dal pomeriggio. Sul litorale tirrenico, cieli molto nuvolosi al mattino porteranno a deboli piogge, che si attenueranno nel corso della giornata e lasceranno spazio a nubi sparse in serata. Sul litorale ionico, invece, le nubi aumenteranno nel corso della giornata, portando deboli piogge al pomeriggio e rasserenamenti in serata.

Sul litorale meridionale, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse solo al mattino. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi porteranno a deboli piogge, che si attenueranno nel pomeriggio ma riprenderanno in serata, mentre sulle zone interne il tempo sarà variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio e deboli piogge in serata. I venti saranno moderati dai quadranti sud occidentali, con zero termico nell’intorno di 2300 metri. Il Basso Tirreno sarà da quasi calmo ad agitato, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno molto mossi.

