Previsione meteo Sicilia: piogge e nuvolosità al lunedì, 23 gennaio

La Sicilia si prepara ad un inizio di settimana instabile a causa dell’alta pressione che cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità .

Nello specifico, sul litorale tirrenico ci si aspetta cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità , talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Il commento del previsore Sud Ovest è di un avvio di settimana instabile a causa della circolazione ciclonica alimentata da aria fredda che continua ad interessare le regioni portando maltempo a ondate. Tale situazione non è destinata a mutare in avvio della nuova settimana a causa dell’insistenza depressionaria, contestualmente all’anticiclone che si distende sulla Scandinavia e che piloterà impulsi di aria artica nel cuore del Mediterraneo. Temperature sotto la media del periodo.