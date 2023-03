Prevenzione tumori record in provincia di Messina: più di 12.700 screening al seno nel 2022

Numerose iniziative promosse dall’Asp Messina per sensibilizzare l’utenza sull’importanza della prevenzione oncologica, con un occhio di riguardo per i piccoli borghi distanti dalle strutture sanitarie. Sono già previsti diversi appuntamenti in programma per la campagna primaverile, che toccherà vari paesi della provincia. La prevenzione oncologica in provincia di Messina raggiunge numeri record, con 12.700 mammografie eseguite solo nel 2022, che hanno permesso di diagnosticare 123 tumori al seno. Inoltre, sono stati effettuati 8.026 test per il cancro alla cervice uterina e 6.155 ricerche di sangue occulto nelle feci, tipico sintomo del carcinoma al colon retto.

L’Asp ha attivato tre nuovi mammografi digitali con stereotassi computerizzata ed un ecografo con sonda Fusion per offrire un livello tecnologico ancora più elevato. Le percentuali di adesione ai programmi di screening sono in crescita rispetto al 2019, escludendo l’anno pandemico 2020, per quanto riguarda la mammografia, il cervico carcinoma e il test al colon retto. La campagna prevede anche l’allestimento di camper e stand per effettuare test alla popolazione.

L’obiettivo dell’Asp è essere sempre più vicini ai cittadini e realizzare in collaborazione con l’amministrazione servizi di prossimità . L’adesione nell’area messinese si assesta al 32,70% per la mammella, al 30,80% per la cervice uterina e al 6,40% per il colon retto, secondo i parametri europei LEA (livelli essenziali di assistenza).

