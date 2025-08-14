Prevenzione tumori, ASP Trapani coinvolge enti e cittadini

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, attraverso il Centro Gestionale Screening, ha avviato una nuova iniziativa volta a incrementare l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica. L’azione prevede la distribuzione diretta, in tutti i presidi ospedalieri della provincia, dei kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF test) a pazienti ricoverati di età compresa tra 50 e 69 anni, ai loro familiari o visitatori residenti in provincia e agli operatori sanitari.

Il personale delle unità operative ospedaliere fornirà materiale informativo e svolgerà attività di counseling, illustrando l’importanza della diagnosi precoce del tumore del colon retto, le modalità di utilizzo del kit e le fasi successive in caso di risultato positivo.

L’iniziativa si estende anche al personale di enti pubblici e istituzioni locali, comprese prefettura, forze dell’ordine, comuni e ordini professionali. A tal fine, il Commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ha inviato una comunicazione alle amministrazioni per raccogliere i nominativi del personale nella fascia d’età indicata, cui sarà consegnato il kit. Parallelamente, i medici di medicina generale sono stati invitati a promuovere i percorsi di screening tra i propri assistiti.

Obiettivo dell’operazione è facilitare l’accesso alla prevenzione, riducendo ostacoli logistici e culturali, e offrendo strumenti direttamente nei luoghi di cura o di lavoro. “Siamo sempre più vicini ai pazienti e alle loro famiglie — ha dichiarato Pulvirenti — anche e soprattutto in estate, periodo in cui si registra una minore partecipazione alle campagne di prevenzione”.

