Prevenzione sull’osteoporosi a Mirto con la Rete Civica della Salute

Si è appena conclusa presso il Comune di Mirto, la Giornata di prevenzione sull’osteoporosi dedicata ai cittadini residenti over 40.

La giornata nasce in collaborazione tra la la Rete Civica della Salute, Famapharm e il Comune di Mirto. Sono stati sottoposti a densiometria del calcagno, numero 35 cittadini, di cui 11 necessitano di esami più approfonditi. Presenti all’iniziativa Marisa Briguglio quale Coordinatrice Provinciale Messina della Rete Civica della Salute e il Riferimento Civico Comunale Marisa Raffiti.

Ringrazio il Sindaco Zingales Maurizio, dice Briguglio, per la disponibilità e per aver messo a disposizione i locali comunali per effettuare le visite.

Nei prossimi mesi saranno organizzate tante altre giornate dedicate alla salute, perché la prevenzione è un’ arma potente per migliorare il benessere di noi stessi e di chi ci sta accanto.