Prestito d’onore fino a 10mila euro per gli studenti universitari siciliani

Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha approvato il “Prestito d’onore per gli studenti universitari”, misura prevista dalla legge regionale 28 del 18 novembre 2024. L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, dispone di un fondo pari a 6 milioni di euro e prevede l’erogazione di prestiti fino a 10 mila euro. Il finanziamento sarà concesso senza necessità di garanzie e con un piano di rimborso della durata di dieci anni. La gestione sarà affidata a Irfis-FinSicilia, la finanziaria regionale.

Il presidente della Regione ha sottolineato che «nessun giovane siciliano deve rinunciare all’università per difficoltà economiche: il prestito d’onore rappresenta uno strumento concreto per garantire a tutti pari opportunità di crescita e di futuro».

La misura è destinata agli studenti iscritti al primo anno o agli anni successivi di corsi universitari presso atenei o istituti con sede in Sicilia, con un indicatore Isee non superiore a 20 mila euro.

«Il governo Schifani lavora per assicurare pari opportunità di accesso all’istruzione ai nostri giovani – ha dichiarato l’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Mimmo Turano –. Con l’approvazione di questo decreto compiamo un importante passo in avanti a sostegno della formazione accademica. Contiamo di rendere disponibile l’accesso al finanziamento dopo il parere della competente commissione di merito dell’Ars, come previsto dalla medesima disposizione normativa».

