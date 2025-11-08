Presentazione del 22° Rally Tirreno-Messina, al via dal 14 al 16 novembre

Il 22° Rally Tirreno-Messina, valido come Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2025, è stato presentato questa mattina nella Sala Ovale di Palazzo Zanca. L’evento, organizzato da Top Competition, si svolgerà dal 14 al 16 novembre e ha superato quota centocinquanta iscrizioni, con la chiusura delle adesioni fissata per questa sera.

Alla presentazione hanno preso parte l’Assessore comunale alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro e l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, il Presidente dell’Automobile Club Messina Massimo Rinaldi, il Sindaco di Roccavaldina Salvatore Visalli, l’Assessore allo Sport di Torregrotta Raffaele Nastasi e rappresentanti dei partner principali, oltre a vari dirigenti federali. La Presidente di Top Competition, Maria Grazia Bisazza, ha trasmesso il proprio intervento attraverso Federica Battaglia, che ha richiamato la collaborazione tra istituzioni e organizzatori e l’attenzione rivolta alle professionalità coinvolte.

Il Vicepresidente dell’AC Peloritano Marco Messina ha illustrato le caratteristiche tecniche del percorso, mentre Armando Battaglia ha evidenziato il piano sicurezza, che prevede l’impiego di 200 Ufficiali di Gara e il supporto delle Forze dell’Ordine e dei volontari.

L’Assessore Finocchiaro ha dichiarato: «Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e siamo stati premiati con la Finale nazionale». L’Assessore Minutoli ha aggiunto: «È stato predisposto un centro operativo per garantire massima attenzione alle attività durante la manifestazione». Rinaldi ha ricordato l’impegno di Daniele Settimo nel sostenere l’assegnazione della finale a Messina. Visalli e Nastasi hanno sottolineato le ricadute territoriali e l’occasione di visibilità. Prevista una copertura mediatica articolata su ACI Sport TV, streaming e testate giornalistiche.

