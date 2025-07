Presentata l’Estate Brolese 2025: musica, cultura e tradizione

Brolo si prepara a diventare protagonista dell’estate 2025 con un palinsesto di appuntamenti rivolto a cittadini e visitatori. Il sindaco Giuseppe Laccoto, insieme alla giunta e ai consiglieri comunali, ha illustrato in conferenza stampa il calendario di luglio e agosto, che prende il via il 12 e 13 luglio con la terza edizione di “Bianca Lancia, la bella della torre”, evento storico-culturale nel borgo medievale. Il 19 luglio la Festa della Marina offrirà la suggestiva riemersione del Cristo degli Abissi, un momento di fede e tradizione sul mare. Il 26 luglio Corso Vittorio Emanuele ospiterà il Gran Galà del Gelato con degustazioni artigianali e concerto di Mario Incudine.

Dal 31 luglio al 2 agosto il Brolo Doc Festival Jazz porterà sul lungomare e in villa comunale Federica D’Andrea, Flo e Simona Molinari. Il 12 agosto si svolgerà il Carnevale Estivo, seguito il giorno successivo dal concerto di Lorenzo Kruger; il 14 agosto Roy Paci & Aretuska garantiranno energia e ritmo in riva al mare, mentre il 15 agosto “I Quaranta che ballano i Novanta” celebrerà le hit anni Novanta con luci, giochi pirotecnici e dj set fino a tarda notte.

Il 23 agosto è atteso un grande concerto con artista ancora da annunciare. Le iniziative enogastronomiche comprendono la Festa dell’Oro Verde, dedicata al pistacchio il 17 agosto, e Le Vie dei Lancia sul lungomare il 30 e 31 agosto.

“Un programma pensato per intrattenere cittadini e visitatori che scelgono Brolo per le loro vacanze”, ha dichiarato Laccoto, ringraziando privati e volontari. Il sindaco ha infine annunciato nuovi eventi a settembre e ottobre per prolungare la stagione turistica e consolidare Brolo come centro culturale ed economico tutto l’anno.

