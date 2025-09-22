Premio Alessi: 90mila euro di fondi pubblici per la serata, troppi?

Il Codacons ha reso nota la propria posizione in merito alle spese sostenute dalla Regione Siciliana per il Premio intitolato a Giuseppe Alessi. Secondo l’associazione, sarebbero stati utilizzati oltre 90.000 euro di fondi pubblici per la realizzazione di una sola serata, caratterizzata dalla presenza di ospiti di rilievo e accesso gratuito al pubblico. La cifra, ritenuta significativa, viene posta in relazione alle difficoltà economiche che interessano molte famiglie siciliane e ai limiti dei servizi pubblici.

Il Codacons ritiene indispensabile chiarire nel dettaglio la ripartizione dei costi, dalle spese per il catering a quelle per logistica, ospitalità e allestimenti, per comprendere se tali risorse non potessero essere destinate ad ambiti considerati prioritari, come sanità, istruzione, manutenzione delle infrastrutture e misure di sostegno sociale.

L’associazione ha annunciato la presentazione di una segnalazione alla Corte dei Conti e una richiesta di accesso agli atti per garantire trasparenza e controllo sull’impiego dei fondi regionali. Per seguire la vicenda è stato incaricato l’avvocato Marcello Drago, dirigente dell’ufficio regionale, con il compito di predisporre le iniziative legali ritenute opportune.

“Eventi di rappresentanza possono essere sostenuti da sponsor privati, senza gravare sulle tasche dei cittadini”, ha dichiarato il Codacons, che richiama alla necessità di principi di sobrietà e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

