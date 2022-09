Premiati centisti e sportivi a Brolo

Una villa comunale gremita ha fatto da cornice alla quarta edizione della cerimonia di premiazione dei centisti brolesi che quest’anno è stata unita al riconoscimento per lo sportivo dell’anno, che ha voluto premiare atleti e società brolesi che hanno ottenuto risultati significativi.

Gli interventi del Sindaco Giuseppe Laccoto, del vicesindaco ed assessore allo Sport Carmelo Ziino, dell’Assessore Maria Vittoria Cipriano e del Consigliere Comunale Cono Condipodero hanno evidenziato l’importanza di valorizzare il merito conseguito in ambito scolastico e sportivo e di promuovere la cultura e la pratica sportiva come strumenti per sostenere la crescita sociale di Brolo.

Ecco i premiati di ieri sera

Centisti:

Giulia Pia Pizzino, Rachele Cartella, Sara Cartella, Giorgia Landro, Chiara Cardaci, Elisa Niosi, Maria Grazia Bertino, Matteo Ricciardi, Daniele Gumina, Giulia Raffaele, Sveva Virzì

Premio sportivo dell’anno – menzioni speciali:

Francesco Scaffidi Mancosale e Carmeluccio Gasparo

Per i brillanti risultati ottenuti a livello nazionale ed internazionale nelle competizioni di tennis giovanile:

Michele Ferraccù

Per gli eccellenti risultati ottenuti nel campionato nazionale di serie B di pallavolo:

Francesco Palmeri

Per la importante vittoria del campionato di promozione alla guida della RoccAquedolcese

Premio “Una vita per lo sport”:

Cono Ricciardello – Per aver favorito la crescita dello sport giovanile e la diffusione della pallavolo brolese in campo regionale e nazionale

Antonino Giuffr̬ РPer aver favorito la crescita dello sport giovanile ed il raggiungimento di prestigiosi risultati del tennis brolese in campo regionale e nazionale

Premio Sport e solidarietà :

Dirigenza JSL – Per aver promosso nella comunità brolese la pratica sportiva a livello giovanile con finalità educative e di aggregazione sociale

Dirigenza Futura – Per aver promosso la pratica sportiva a livello giovanile con finalità educative e di aggregazione sociale

Premi dello Sport 2022

Sport e solidarietà :

Carmelo Arasi – Per aver sostenuto la pratica sportiva dei giovani brolesi con finalità educative e di aggregazione sociale e per la sensibilità dimostrata nella promozione della pratica sportiva dei diversamente abili

Una vita per lo sport:

Carmelo Cipriano – Per essersi speso per la promozione del calcio nella comunità brolese, per i brillanti risultati ottenuti con la Tiger e per aver promosso, tramite lo sport, il nome di Brolo a livello regionale e nazionale

Antonio Cipriano – Per essersi speso per la promozione del calcio nella comunità brolese, per i brillanti risultati ottenuti con la Tiger e per aver promosso, tramite lo sport, il nome di Brolo a livello regionale e nazionale

Sportivo dell’anno:

Olympic Brolo – Per i brillanti risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti dell’Olympic Brolo nelle competizioni nazionali di ginnastica artistica sia a livello individuale che di squadra.

Giuseppe Ruggeri – Per i prestigiosi risultati ottenuti a livello internazionale nell’MMA, risultando imbattuto nella categoria di riferimento