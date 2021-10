Premiati 12 centisti di Brolo

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione comunale ha voluto premiare i 12 studenti brolesi che si sono distinti nel percorso scolastico diplomandosi con il massimo dei voti agli esami di maturità . La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare alla presenza del Sindaco Giuseppe Laccoto, della Giunta comunale, dei consiglieri Decimo Nunziatina, Bonina Nino e, in collegamento video, del capogruppo di maggioranza Cono Condipodero che ha proposto l’iniziativa. E’ motivo di orgoglio – commenta l’assessore all’Istruzione Maria Vittoria Cipriano- vedere premiati tanti studenti brolesi che si sono distinti per qualità e impegno in uno dei periodi più difficili che la scuola abbia attraversato. In Giunta è stato adottato un atto di indirizzo per conferire un assegno di studio ai nostri eccellenti studenti come riconoscimento per il risultato ottenuto”. Â

Il capogruppo di maggioranza Cono Condipodero, ideatore dell’iniziativa, ha voluto ringraziare il Sindaco e l’intera Giunta Comunale per aver accolto la sua proposta e ha rivolto un caloroso augurio ai centisti: “Anche questo è stato un anno difficile a causa della pandemia, ma i molti sacrifici fatti hanno consentito a questi ragazzi di congedarsi dalle scuole superiori con il massimo dei voti per la gioia e l’orgoglio sia vostra che delle persone a voi care, così come dell’Amministrazione Comunale. In bocca al lupo a chi continuerà gli studi: non per forza a passi da gigante ma anche a piccoli passi auguro a tutti di raggiungere sempre successi maggiori”.

I centisti premiati che davanti all’emozione dei familiari hanno ricevuto l’attestato di merito sono stati Gloria Anastasi, Mariachiara Ramazzotto Ballato, Giorgia Casella, Miriam Galati, Roberta Ioppolo, Claudia Maniaci, Francesca Masi, Francesco Miragliotta, Fabrizio Pirrone, Francesco Pullella, Noemi Saghes, Marco Speziale.