La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa della prof.ssa Anna Maria Pintaudi ha scosso oggi le comunità di Gioiosa Marea e Piraino.

La prof.ssa Pintaudi, molto conosciuta ed apprezzata in paese, insegnava presso l’I.C di Gioiosa Marea ed era la moglie del Comandante dei Vigili Urbani di Piraino, Nino Scaffidi.

I funerali si celebreranno domani, 25 febbraio 2020, alle ore 11 nella chiesa di Fiumara.

Le parole di cordoglio del Dirigente Scolastico, Leon Zingales:

“Dolorosa giornata per l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” Oggi un grave lutto ha colpito la famiglia dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”. La Prof.ssa Anna Maria Pintaudi, docente dalle immense qualità umani e professionali, è venuta a mancare. La passione per l’insegnamento, la capacità di dialogare con i giovani, la forza di parlare al cuore di ogni singolo discente, ne hanno fatto una docente molto amata. Lascia un grande vuoto in me e in tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare con lei. A nome di tutta la comunità , con le lacrime agli occhi e la sofferenza nel cuore, esprimo le più sentite condoglianze al Comandante Nino Scaffidi, alle figlie ed alla famiglia tutta”.

Vicini nel dolore del Comandante Scaffidi, il Sindaco, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale di Piraino esprimono il proprio cordoglio al Comandante dei Vigili Nino Scaffidi e alla sua famiglia per la prematura e triste scomparsa della moglie, la Prof.ssa Anna Pintaudi.

La redazione di CanaleSicilia si unisce al dolore della famiglia Scaffidi-Pintaudi porgendo le più sentite condoglianze.