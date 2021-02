Prefettura – Pianificazione dei controlli nel Comune di Tortorici, istituito zona rossa

Si è tenuta nella mattinata odierna presso la Prefettura di Messina una riunione, in videoconferenza, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, dott.ssa Maria Carmela Librizzi, con la partecipazione del rappresentante della Commissione Straordinaria del Comune di Tortorici e dei vertici delle Forze dell’Ordine, al fine di coordinare i servizi di vigilanza per assicurare le misure contenitive del contagio da Covid-19 nel Comune di Tortorici, istituito zona rossa con l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 3 febbraio u.s. a far data dalla giornata di domani 5 febbraio e sino al 15 febbraio p.v.Â

Al riguardo, per monitorare l’osservanza delle misure emergenziali, verrà istituito, dalla mezzanotte odierna, un servizio di vigilanza dinamica h/24 con l’utilizzo congiunto di tutte le forze a disposizione, appartenenti a Polizia, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Metropolitana, Vigili Urbani, Forestale ed Ente Parco dei Nebrodi.

I servizi in questione saranno pianificati, come di consueto, in sede di un apposito Tavolo tecnico che si svolgerà in Questura e disciplinati con ordinanza del Questore.

A conclusione dell’incontro, il Prefetto ha evidenziato come ancora una volta la piena efficacia del rispetto delle disposizioni è affidata ai comportamenti responsabili di ogni singolo cittadino, atteso che il fronte comune da perseguire, in perfetta sinergia tra istituzioni e privati, è quello di contrastare compiutamente l’aumento del contagio.