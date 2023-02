Precari Covid: la Rete territoriale di assistenza come soluzione per valorizzare il personale tecnico e amministrativo

Il governo regionale e l’Ars puntano sulla rete territoriale di assistenza per la valorizzazione del personale tecnico e amministrativo precario impiegato durante l’emergenza Covid. L’attuazione della rete prevede l’attivazione di case e ospedali di comunità e delle Centrali operative territoriali (Cot), al fine di recuperare le professionalità rappresentate dal personale amministrativo e tecnico, che nell’immediatezza non può essere inserito nelle piante organiche degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale pubblico.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, dichiara che l’Assessorato, il governo regionale e l’Ars lavoreranno insieme per trovare la via amministrativa e legislativa più adeguata per raggiungere questo obiettivo, nel rispetto delle procedure di selezione previste dalla Costituzione.

L’assessore alla Salute, Giovanna Volo, aggiunge che nelle strutture territoriali è prevista l’utilizzazione dei fascicoli personali elettronici e l’attività di telemedicina. Per questo motivo, la valorizzazione dell’esperienza sul campo del personale tecnico e amministrativo rappresenta un’opportunità preziosa.

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, sottolinea l’importanza di lavorare in sinergia per avviare un percorso di stabilizzazione di questi lavoratori. Tuttavia, è necessario prevedere criteri equi che rispettino anche i diritti acquisiti di quanti sono già precari nelle Asp da oltre dieci anni.

La rete territoriale di assistenza rappresenta una soluzione innovativa per valorizzare le competenze del personale tecnico e amministrativo impiegato nell’emergenza Covid. L’attivazione di case e ospedali di comunità e delle Centrali operative territoriali (Cot) consentirà di garantire un servizio sanitario efficace e tempestivo sul territorio.

Inoltre, l’utilizzazione dei fascicoli personali elettronici e l’attività di telemedicina rappresentano una svolta tecnologica nell’assistenza sanitaria territoriale. L’esperienza acquisita dal personale tecnico e amministrativo precario durante l’emergenza Covid potrà essere valorizzata al massimo grazie alla rete territoriale di assistenza.

Il governo regionale e l’Ars si impegnano a trovare la via amministrativa e legislativa più adeguata per raggiungere l’obiettivo di stabilizzare il personale tecnico e amministrativo precario. Saranno previsti criteri equi che rispettino i diritti acquisiti di quanti sono già precari nelle Asp da oltre dieci anni. La rete territoriale di assistenza rappresenta un’opportunità concreta per garantire un servizio sanitario efficace sul territorio e valorizzare le competenze del personale tecnico e amministrativo precario.

