“Potenziamoci!”, al via a Santa Teresa gli incontri su media e scuola

È iniziato a Santa Teresa di Riva il ciclo di incontri del progetto “Potenziamoci!”, promosso dall’Associazione Ulisse ETS in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva e sostenuto dal Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo. Il primo appuntamento, ospitato nel plesso “Gussio” di Sant’Alessio Siculo, ha visto la partecipazione di alunni e docenti ed è stato condotto da Francesco Pira, sociologo e docente dell’Università di Messina, sul tema “Il ruolo dei new media e dei social network nell’educazione dei giovani e nella ricaduta didattica”.

Pira ha illustrato le trasformazioni indotte da metaverso e intelligenza artificiale, evidenziando come le distinzioni tradizionali tra esperienza fisica e digitale risultino sempre più sfumate. “I confini tra online e offline si riducono fino a sovrapporsi: le identità si costruiscono e si rimodellano attraverso ciò che pubblichiamo e le reazioni delle nostre reti”, ha affermato. Il sociologo ha richiamato i rischi legati alla “società degli algoritmi”, tra esposizione a contenuti opachi, profili falsi e frammentazione del sé. “La gestione del profilo personale non è più un atto esclusivamente individuale, ma un processo sociale in tempo reale”, ha aggiunto.

La dirigente scolastica Enza Interdonato e il presidente dell’Associazione Ulisse, Carmelo Cutrufello, hanno espresso apprezzamento per il contributo scientifico di Pira: “Incontri di questo tipo offrono strumenti operativi per studenti e insegnanti, anche rispetto alla formazione emotiva nelle fasi dell’età evolutiva”.

Il progetto “Potenziamoci!” punta a favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, coinvolgendo esperti, specialisti di laboratorio, animatori di comunità, docenti e famiglie, con ricadute sul tessuto territoriale.

