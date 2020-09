In data 17 settembre 2020 presso l’Assessorato della Salute è stata definita l’annosa problematica relativa all’incremento delle ore di incarico dei Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali Siciliani che operano presso le diverse strutture del S.S.R., e ciò con la sottoscrizione, all’unanimità dei componenti sindacali della delegazione trattante Cisl Medici, Fespa, Sumai e UIL FPL, di un accordo che ha visto accolte le istanze avanzate in forma congiunta e fortemente condivisa da tutte le sigle, il quale intraprenderà ora l’iter amministrativo necessario a renderlo esecutivo nel più breve tempo, attraverso un apposito atto normativo.

Questo evento ha potuto concretizzarsi grazie alla lungimiranza e all’efficacia operativa che caratterizzano l’azione dell’Assessore Regionale della Salute, Ruggero Razza, e del suo staff, in particolare del dott. Gaspare Noto, dell’ing. Giuseppe Giandalone, degli avvocati Daniele Sorelli e Ferdinando Croce, unitamente alla preziosa collaborazione fornita dal dott. Pietro Schembri, quale vertice della Sanità Pubblica Veterinaria Siciliana, e ai componenti della VI Commissione Servizi Sociali e Sanitari dell’A.R.S., soggetti tutti, ai quali vanno i più sinceri ringraziamenti dei rappresentanti sindacali Scollo C., Santangelo F., Grillo S e Venza M. ma, soprattutto, di tutti i lavoratori coinvolti, che da oltre un decennio erano in attesa.Â

Il potenziamento dei Servizi Veterinari Regionali scaturente dall’applicazione di detta norma consentirà alle AA.SS.PP. siciliane e all’I.Z.S. della Sicilia di fornire adeguate garanzie di efficacia, efficienza, appropriatezza ed economicità all’azione della P.A., con significativi benefici, in termini sanitari, sia con riferimento ai controlli sanitari operati sul territorio per l’eradicazione delle antropozoonosi, alla lotta al randagismo e alla prevenzione delle malattie emergenti, che alle attività laboratoristiche correlate, comportando un ampliamento delle possibilità di commercializzazione dei prodotti di origine animale siciliani, con rinvigorimento del correlato indotto.

I Coordinatori per la Sicilia Area Specialistica Medico-Veterinaria

SUMAI Dott. Salvatore Grillo

FESPA Dott.ssa Catia Scollo

UIL FPL Dott. Massimo Venza

CISL Medici Dott. Francesco Santangelo