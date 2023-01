Poste Italiane: una prospettiva diversa per i piccoli comuni con il Progetto Polis

Il Presidente Mattarella ha partecipato alla presentazione del progetto Polis di Poste Italiane Servizi Locali, elogiando l’Italia dei piccoli comuni e sottolineando l’importanza di rafforzare i servizi locali per ridurre le disuguaglianze.

Poste Italiane si propone di mantenere connesso il paese, anche attraverso l’innovazione, e il progetto Polis rappresenta una tappa importante nel piano di ripresa e rilancio.

Mattarella si rivolge ai 18 milioni di cittadini dei piccoli comuni che soffrono una riduzione dei servizi, offrendo sostegno e incoraggiamento e proponendo una prospettiva diversa. Egli sostiene che la presenza dei servizi offre la possibilitĂ di una ulteriore crescita sociale ed economica per il paese.

Gli uffici postali, come presidio dello Stato, rappresentano un simbolo di identitĂ , come il campanile, la piazza e il municipio. Il loro mantenimento aperto Ăš stato uno sforzo importante per garantire la continuitĂ dei servizi ai cittadini.