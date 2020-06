Post emergenza Covid-19 – Continua l’assistenza della Cassa Edile di Messina

Post emergenza Covid19, continua l’assistenza della Cassa Edile di Messina a lavoratori ed imprese del settore. Stipulata innovativa polizza assicurativa per la copertura di ricoveri e spese mediche.

Maiorana e Famiano: «Ulteriore supporto con la speranza di una ripresa del comparto»

Un impegno costante e continuo, quello della Cassa Edile di Messina, accanto ai lavoratori nel supporto al settore delle costruzioni nel territorio.

L’ente paritetico di categoria, costituito dai Costruttori edili (Ance Messina) e dai Lavoratori del settore (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil), ha predisposto altri aiuti alle aziende e loro dipendenti in un’ottica di copertura dai rischi post emergenza sanitaria.

A titolo gratuito per tutti questi attori del settore attivi nella provincia di Messina da gennaio ad aprile 2020 è stata sottoscritta dall’Ente una innovativa polizza assicurativa che, sino al 31 dicembre 2020, prevede indennità per eventuali ricoveri e/o convalescenza per contagio da CoVid19, oltre ad una serie di ulteriori supporti economici, sanitari e informativi per i soggetti che dovessero essere contagiati.

Una linea di continuità rispetto alle iniziative già intraprese sin dall’inizio della pandemia, come quella di aprile scorso con l’anticipo della metà della quattordicesima mensilità prevista per luglio, la sospensione dei termini di versamento dei mesi di febbraio e marzo 2020 e la fornitura gratuita alle imprese attive ad inizio 2020 delle dotazioni di emergenza Covid19 costituite da un termoscanner ogni 30 dipendenti oltre un kit per singolo dipendente costituito da 7 mascherine ftp2, 10 paia di guanti in nitrile, 3 flaconcini di gel igienizzante da 75 ml.

«L’auspicio della Cassa Edile di Messina – spiegano Maurizio Maiorana e Giuseppe Famiano, rispettivamente presidente e vicepresidente della Cassa Edile di Messina, è che la ripresa delle attività cancelli quanto prima la profonda crisi della prima metà del 2020. Ma, anche nell’infausta ipotesi di una recrudescenza della pandemia, le parti sociali del settore e la Cassa Edile di Messina sono pronte a fare la propria parte con ulteriori azioni di supporto al comparto delle costruzioni».

Le indennità previste sono:

1) Diaria da ricovero dal 6° al 15° giorno: max 10 gg. per € 100,00 al giorno.

2) Indennità da convalescenza dopo ricovero in sola terapia intensiva: € 3.000,00

3) Invio di un medico generico in Italia in casi di urgenza: 3 volte all’anno (prestazione valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)

4) Trasporto in ambulanza dal domicilio al pronto soccorso: 3 volte all’anno (prestazione valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)

5) Trasporto in ambulanza dal pronto soccorso al domicilio: 3 volte all’anno (prestazione valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)

6) Consulto medico h24: Fornisce informazioni e suggerimenti di carattere medico sanitario (prestazione valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid19)

7) Consulto psicologico lun-ven dalle 09.00 alle 18.00: fornisce prime indicazioni sulla gestione del disagio psicologico (prestazione valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)

8) Second opinion h24: fornisce servizio informazioni su trasmissione della copia conforme all’originale della cartella clinica e ottenimento, anche con il supporto di medici specialisti di strutture convenzionate, un parere in merito al percorso diagnostico e terapeutico intrapreso (prestazione valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)

9) Informazioni h24 numero di emergenza: fornisce telefonicamente i numeri di telefono istituiti dalle Autorità per la gestione delle vicende relative al contagio da Covid-19 e per le relative segnalazioni

10) Invio di un taxi h24: su richiesta al momento della dimissione, la Centrale Operativa invia un taxi per accompagnare l’interessato presso la propria residenza o il domicilio più vicino. max € 100,00 qualsiasi sia il numero di passeggeri.