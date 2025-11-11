Possibile tentativo di furto, cade dal tetto della palestra e muore

La Polizia sta conducendo accertamenti sulla morte di un uomo rinvenuto senza vita all’interno della palestra comunale di via Zurria, a Catania. Il corpo è stato scoperto da un’addetta alle pulizie, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. L’uomo, la cui identità non è ancora stata accertata, sarebbe precipitato dal tetto della struttura durante la notte.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe introdotta nell’edificio con l’intenzione di sottrarre materiale, come già avvenuto in precedenti episodi che hanno interessato lo stesso impianto sportivo. La palestra, infatti, è stata più volte oggetto di furti e danneggiamenti, con particolare riferimento all’asportazione di cavi di rame e attrezzature. Gli investigatori ritengono che l’uomo stesse cercando di raggiungere alcune parti dell’impianto tecnico quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza considerevole.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e personale sanitario del 118, che ha solo potuto constatarne il decesso. Gli inquirenti stanno verificando le circostanze dell’accaduto e valutando eventuali elementi utili all’identificazione della vittima. Non risultano segni di effrazione evidenti, ma la dinamica è ancora oggetto di approfondimenti.

👁 Articolo letto 295 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.