Positivo al Covid l’assessore Toni Scilla, la giunta regionale sottoposta al tampone è risultata negativa

“A seguito della positività al Covid dell’assessore regionale Toni Scilla, i componenti la Giunta di governo si sono sottoposti al tampone, risultato per tutti negativo.

Del resto, l’ultima seduta di venerdì scorso si è tenuta, come le precedenti, in una sala ampia circa duecento metri quadri, seduti distanziati e sempre con la mascherina. Nessun contatto diretto, quindi, con l’assessore risultato positivo. Si è deciso in ogni caso di adottare qualche giorno di prudenza e la ripetizione del tampone, rinviando perciò alla prossima settimana gli impegni istituzionali, come ha fatto il presidente Musumeci che ha rinunciato a partecipare oggi pomeriggio alla inaugurazione dell’hub vaccinale di Gela”. Lo comunica il portavoce della presidenza della Regione Siciliana.