Porto di Tremestieri, Di Sarcina: “Dialogo aperto su fondi e criticità”

I lavori per il completamento del porto di Tremestieri hanno raggiunto una fase significativa, pur restando condizionati da alcune questioni tecniche ed economiche ancora aperte. A fare il punto è il commissario straordinario Francesco Di Sarcina, che segue l’avanzamento dell’intervento insieme al sindaco metropolitano Federico Basile e al presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina Francesco Rizzo.

Sul fronte delle risorse finanziarie, Di Sarcina ha spiegato che il Ministero è impegnato nella predisposizione del decreto interministeriale necessario a rendere disponibili i 7 milioni di euro di finanziamenti statali previsti. Parallelamente è stato avviato un confronto con la Regione per individuare la copertura dei 6,6 milioni di euro aggiuntivi derivanti dall’aumento dei costi dei materiali.

Nel frattempo il cantiere procede e si avvicina al raggiungimento del 50% dell’avanzamento complessivo dei lavori. L’impresa sta ultimando i ripascimenti sul lato nord e le celle della banchina di riva, mentre l’attenzione resta concentrata sulla costruzione della diga foranea, considerata la parte più complessa dell’opera.

“È stata completata l’infissione di poco più di cento camicie di pali della fila esterna, pari a circa metà della lunghezza del molo, confermando la fattibilità delle soluzioni progettuali previste”, ha dichiarato il commissario. Restano tuttavia verifiche da effettuare sulla stabilità degli scavi interni ai pali e sulla resistenza della scarpata sabbiosa che dovrà sostenere la struttura del molo. I prossimi test consentiranno di stabilire se sarà necessario introdurre modifiche progettuali e di definire i tempi effettivi di completamento dell’intervento.

“Il nostro obiettivo rimane realizzare l’opera nel migliore dei modi”, ha affermato Di Sarcina, ringraziando il responsabile unico del procedimento, la direzione lavori, il personale dell’Autorità di Sistema Portuale e l’impresa impegnata nel cantiere. Il commissario ha inoltre espresso fiducia nella collaborazione tra Ministero, Regione, Comune, Autorità portuale e istituzioni per affrontare le criticità economiche e garantire il completamento dell’infrastruttura.

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